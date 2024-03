Klient sai tarbijakaitses Alexela üle võidu. Ettevõte tühistas elektri müügilepingu alusetult

Klient ei saanud aga seda kirja kätte, sest see oli läinud rämpsposti hulka. Seejärel ütles ta Alexelale, et ei ole lepingu ülesütlemisega nõus. Ettevõte ei olnud aga nõus oma seisukohast taganema. Klient leiab, et lepingu ülesütlemine ei ole põhjendatud, kuna ta ei saanud Alexela teadet kätte ja firma teatas lepingu ülesütlemisest ette vähem kui 30 kalendripäeva. Klient lisas, et temapoolne lepingu rikkumine tulenes tema majanduslikust raskest olukorrast, kuid see pole niivõrd oluline, et õigustaks kogu lepingu ülesütlemist.