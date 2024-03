Tööinspektsiooni nõustamisjurist Vladimir Logatšev sõnas Delfi Ärilehele, et kellakeeramine mõjutab neid, kes on ööl vastu pühapäeva tööl. „Kuna kevadel tuleb kella tund aega ette keerata, siis võib see tähendada seda, et töötaja töötab ühe tunni vähem,“ rääkis ta.