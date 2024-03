Kõrgtehnoloogilised meditsiiniseadmed Tallinna piirilt

Nagu juba mainitud, siis väljakutseid jagub Karl Storzis paljude erinevate valdkondade inseneridele ja spetsialistidele. Ettevõtte arendustiimi on oodatud kogenud projektijuhid, süsteemi- ja verifikatsiooniinsenerid, tootearenduse ning elektroonikainsenerid – ikka selleks, et disainida instrumenti, mis täidab arstide ootusi ning on samas hästi toodetav.

Kui aga mõelda ühekordselt kasutatavate instrumentide peale laiemalt, on väga levinud arvamus, et ühekordne toode on automaatselt vähem keskkonnasäästlik. „Meie ülesanne on otsida alternatiive ja tasakaalu, et arstidel oleks parimad tööriistad patsientide ravimiseks ning kaasnev jalajälg planeedile oleks minimaalne,” lisab ta.

„Uue suuna toetamiseks on meie põhitegevusele lisandunud plastitootmine puhasruumis. Viimane on Eestis üsna unikaalne. Meie jaoks on kriitilise tähtsusega, et plastivaludetailid oleksid vajaliku puhtusega steriilsete toodete tootmiseks. Selleks, et tootedisainerite looming saaks kiiresti plasti valatud, on meil tööl ka plastisurvevalu vormide disainerid,” räägib Kaldoja.

„Paindendoskoobi abil saab siseneda patsiendi kehasse kõikide loomulike õõnsuste kaudu. Sõltuvalt sobivast instrumendist saab nii diagnoosida kui ka vajadusel protseduure teha. Nõudmised patsiendiohutusele ja kaasnevate kulude vähendamise vajadus on hüppeliselt suurendanud aga nõudlust ühekordselt kasutatavate instrumentide järele. Nõudlusele on kaasa aidanud ka COVID-i epideemia ja sõda Ukrainas,” selgitab Kaldoja.

Tooteportfellis on seni olnud valdavalt korduvkasutatavad video paindendoskoobid. Ettevõtte personalijuht Siivi Kaldoja ütleb, et meditsiiniseadmete tootmise väljakutsed tulenevad eelkõige inimese anatoomiast ja patsiendiohutusest.

„Kuna ühekordselt kasutatavate toodete tootmismaht on kordades suurem korduvkasutatavate instrumentide tootmismahtudest, on tootmise automatiseerimine ülioluline. Toote komponentide täpsusklass ja puhasruumis tootmine seab automatsiooni projektijuhtidele ning inseneridele keerulisi ülesandeid. Kindlasti ootame täiendust tootmis- ja kvaliteediinseneridele. Neil on vaja arendusprotsessis kaasa rääkida uute toodete toodetavusele, teha otsuseid tehnoloogiate valikul ja disainida tootmisprotsesse, mis tagavad kvaliteetse endoskoobi,” mainib personalijuht.

Kõik Karl Storzi spetsialistid, insenerid ja juhid teevad igapäevaselt koostööd erialaspetsialistide, arstide ja oma väliskolleegidega ning vajalik on valmidus töölähetusteks. Üle maailma töötab erinevates Karl Storzi üksustes kokku ligi 9000 inimest.

„Ideaalmaailmas ootaksime uutelt kolleegidelt endoskoopide disainimise ja tootmise pikaajalist kogemust. Seda Eestis kahjuks väga ei kohta, aga mine tea, andke endast märku! Peame väga erialasest haridusest lugu. Hea meel on, et magistrikraad inseneri- või loodusteadustes on pigem norm. Tunneme rõõmu kolleegidest, kes jätkavad erialaseid õpinguid magistrantuuris või doktorantuuris. Vastav töökogemus on alati hinnatud,” kinnitab Kaldoja.

Karjäärivõimalused igal ajahetkel

„Selleks, et kiiremini meditsiiniseadmete tootmise valdkonda sisse elada, oleme aastaid praktiseerinud uue töötaja koolitust, mis annab igale spetsialistile, insenerile või juhile võimaluse käed tootmises külge panna. Selleks, et tekiks kiiresti arusaam, mida ja kuidas toodame, kes on mu kolleegid ning missugune on töökultuur. Meil on ridamisi näiteid kolleegidest, kes alustasid aastate eest tootmises ja on praegu vastutavad insenerid, ärisuuna- või valdkonnajuhid,” räägib personalijuht.

Parim näide arengust ja karjäärist on tehase tootmisdirektor Riivo Ranniku. Riivo asus tootmisesse tööle ajutise plaaniga mõneks kuuks, nüüd on ajutisest saanud enam kui 18 aastat. Meister, tootmisjuht, parendustegevuste juht – kõik see on andnud parima pagasi tehase juhtimiseks.

„Me armastame öelda, et meil on avatud ja läbipaistev organisatsioon ning seda ka füüsiliselt. Ükskõik kus sa ettevõttes ka ei viibi, sa näed läbi maja: tootmisest arendusse, tootmisjuhtimisest tootmisesse. Kontor näeb, kuidas valmivad tooted, tootmine näeb, mida tehakse kontoris,” selgitab Kaldoja.

Võtke meiega ühendust: estonia.personal@karlstorz.com