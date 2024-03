KPMG personalijuht: paindlikkust ja tähendusega tööd ootavad tööandjalt kõik töötajad

„Räägitakse, et on X-, Y- ja Z-generatsioon, aga mina väga seda usku ei ole, sest teaduslikke tõendeid põlvkondade oluliste erinevuste kohta napib. Pigem on kõik inimesed unikaalsed ja sõltuvad sellest, kus nad kasvanud on, nii perekonnast kui ka keskkonnast laiemalt. Needsamad tegurid kehtivad nii noorte kui ka kogemusega töötajate osas, samuti selles osas, millist töötamise vormi keegi eelistab,“ märgib Sillaste.

Paindlikkuse puudumine ja suur töökoormus ongi tema sõnul peamised põhjused, miks töötajad ettevõtetest lahkuvad. „Tahetakse näiteks edasi koolis käia, pere eest hoolitseda või rohkem oma hobidega tegeleda ning hoida töö- ja eraelu tasakaalus,“ sõnab personalijuht ja toob välja, et paindlik töökorraldus on kohati töötajatele isegi olulisem kui palk.

„Ka meil KPMG-s on osalise tööajaga töötajate osakaal aastate lõikes järjest kasvanud ja paindlikkusel on meie töökultuuris tähtis roll, et töötaja saaks näiteks edasi koolis käia või oma järelkasvu eest hoolitseda. Hiljuti pälvis KPMG ka töötaja- ja peresõbraliku tööandja märgise ning pöörame sellele teemale suurt tähelepanu,“ räägib Sillaste.

Nagu tööaja ja -vormi paindlikkuse osas, on laialt levinud ka arvamus, et eelkõige ootavad justnimelt noored tööandjalt tähendusega tööd, kuid seda ootavad tegelikult kõik töötajad.

„See, et nende tehtaval tööl oleks tähendus ja seotus ettevõtte edu ning eesmärkidega, on töötajate jaoks isegi tähtsam kui motivatsioonipakett, mida ettevõtted töötajatele pakuvad. Kui töötajal on tunne, et ta teeb olulist ja tähendusega tööd, on ta oma tööga ka oluliselt rohkem rahul,“ ütleb Sillaste.

Igaüks meist saab kaasa aidata majanduse paremale käekäigule

„Iga KPMG töötaja saab teha tähendusrikast, eesmärgipärast ja mõju avaldavat tööd. Ja see ühine eesmärk seob meid. Kui mõelda nii, et iga ärinõustaja või audiitor saab kaasa rääkida mingi ettevõtte edu loomisel, siis see on kindlasti midagi sellist, mis innustab,“ toob Sillaste välja.

Personalijuht lisab, et oma tugevuseks peame tarku ja toredaid inimesi, häid suhteid kolleegide vahel, mitmekülgseid koolitus- ja arenguvõimalusi ning võimalust teha kiiret karjääri (sh ka rahvusvahelist), samuti paindlikku töökultuuri ja toekat motivatsioonipaketti. Märkimist väärib ka see, et igal töötajal on isiklik tulemusjuht.

Töötajate toetamine tulemusjuhtimise kultuuri kaudu