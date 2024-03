Me oleme #TeamSaku

Tunne end Sakus hoituna!

Saku Õlletehases töötab keskmiselt umbes 300 inimest, kõikudes mõnevõrra sõltuvalt hooajast. Õlletehases töötavad väga erinevate elualade esindajad – laboritehnikutest tootmistöötajateni ja turundusinimestest müügitöötajateni välja. Just inimesed on tehase jaoks see kõige kallim vara ja oluline on, et iga professionaal tunneks end Saku Õlletehases väga hästi ja hoituna – et hoitud oleks vaimne tervis ning tagatud maksimaalselt turvaline töökeskkond. Tööohutuse kõrval on Sakus fookuses töötajate heaolu laiemalt: juba 2013. aastal liitus õlletehas tervist edendavate töökohtade võrgustikuga. Alates 2020. aasta kevadest osaletakse ka peresõbraliku tööandja programmis ning ettevõttele on omistatud ka peresõbraliku tööandja hõbemärgis.