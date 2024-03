Inimeste elu läheb paremaks. Eksperdid otsisid ja leidsid majandusest positiivseid märke

„Kõige positiivsem on, et olukord majanduses on hakanud stabiliseeruma – majandus kahaneb sellel aastal vähem, kui eelmisel kahle aastal,“ pakub LHV majandusekspert Heido Vitsur. Ta möönab, et kõik see toimub ebameeldivalt kõrge hinnataseme ning madala tööstusliku tootmise, ekspordi ja ehitustegevuse taseme juures.

„Kui inimesel on töökoht ja sissetulek, siis ta elab igasuguse majanduslanguse üle,“ ütleb Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Ja tööturu ning palganäitajatega on meil hästi, selles on kõik majandusanalüütikud ühel meelel. Eestis on hõive Euroopa kõrgemaid ja töötus suhteliselt lähedal pikaajalisele trendile. „See on igatahes väga hea uudis,“ lisab Eamets. Ta viitab ka Eesti Panga analüüsile, kus toodi välja, et Eesti inimesed on tööturul väga mobiilsed – kui mõnel ettevõttel king pigistab ja tegevust tõmmatakse koomale, siis inimesed leiavad suhteliselt kiiresti uue töökoha. Töökohti vahetatakse isegi vabatahtlikult. „Teemat üldistades, meie tööturg on väga paindlik,“ nendib Eamets.