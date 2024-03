Tallinna suurim uusarendus sai loa esimese maja ehitamiseks. Kopp lüüakse maasse juba varsti

Hipodroomi kvartalis on stardi ootel kolm arendajat. Pärast aastatepikkusi vaidlusi Tallinna linnaga õnnestus neil eelmise aasta lõpus saada ehitusload tunneli ja teede jaoks. Esimeste hoonete ehitamiseks loodeti load saada tänavu esimeses kvartalis. Praeguseks on käes ühe hoone ehitusluba.

Hipodroomi kvartalisse tuleb neli suurt ärihoonet. See tähendab 130 000 m2 bürooruume umbes 3000 töötajale. EKE kontserni kuuluv EKEPAL OÜ sai Tallinna linnalt ehitusloa ühele büroohoonele. Sellesse hoonesse kolib pärast selle valmimist sideettevõtte Elisa Eesti peakorter ja seal avab oma kaupluse Rimi. EKE arendusdivisjoni juhi Karl Aderi sõnul on praegu pooleli hoone ehitushange. Kui ehitaja on välja valitud, hakatakse ehitama esimesel võimalusel, mis Aderi hinnangul loodetavasti juunikuus.