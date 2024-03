Veidramad pakisaadetised: ameeriklased saatsid kullerite abil pangahoone, eestlased aga hoopis elusolendid

Eestlased saadavad mesilasparvi, leedukad puid

Balti riigid pole veidrate pakkide mõistes erand. Mõned katsetused panevad isegi kõike näinud töötajad imestama. „Oleme näinud tõeliselt uskumatuid pakke. Näiteks proovis üks klient siin samas Eestis saata mesilasparve. See kuulub kindlasti ka maailma mõistes huvitavamate saadetiste TOP-i. Leedus oleme näinud aga katseid saata näiteks puid. Või siis mõned inimesed tahavad pakki panna mootorratta või autotarvikud, mis samuti ületavad meie nõudeid,“ rääkis Itella Baltikumi turunduse- ja kliendikogemuse juht Annika Parm. Ta märgib, et mõned pakid rikuvad mitte ainult ettevõtte sise-eeskirju, vaid ka seadust.

„Mõnikord on raske öelda, miks pakendis on asju, mida ei tohiks saata. Ehkki mõned inimesed ei pruugi reegleid teada, julgustame alati neid lugema,“ lisas ta. See tähendab, et saata ei tohi riknevaid bioloogilisi ja nakkusohtlikke materjale, relvi ja lõhkeaineid, raha, pangakaarte, väärismetalle ja -kive ega ühtegi liiki dokumente. Samuti ei aktsepteeri nad ilma erikaitseta teravaid esemeid ega materjale, mis võivad kahjustada teisi pakke. „Loomulikult on keelatud ka narkootilised või psühhotroopsed ained ning kindlasti ei tohiks proovida saata elusaid taimi, linde, kalu ega muid loomi,“ selgitab Annika Parm.