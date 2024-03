PUUST JA PUNASEKS | Miks on krediitkaart 2024. aastal vajalik ja milliseid soodustusi see eri pankades annab?

Kui majanduses on seis keerulisem, kasvab ka krediitkaartide arv, mida pankade poolt välja antakse või mida aktiivselt kasutatakse. Mida need annavad ajal, mil deebetkaardid on üha suuremate võimalustega. Selgub, et mõnede kaartide puhul on hüved päris toredad.