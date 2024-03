Üürileandja meelespea: millisel juhul katab kindlustus üürniku tekitatud kahjud?

Laste joonistused seinal. Kui lekkivad või purunenud torud on kodudes üks kõige suuremaid kahjude tekitajaid ning enam-vähem kõigil on selge, et see on kindlustusjuhtum, siis paljud ei tea, et kindlustushüvitist saab nõuda ka sel juhul, kui lapsed on seintele mõne joonistusvahendiga sodinud.