Kui jaanuari alguses oli pealinnas müügis 3500 korterit, siis nüüd on neid ligi 4300. Tehinguaktiivsus on madal – jaanuaris tehti pealinnas 541 ostu-müüki, veebruaris 614.

1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter ütleb esmalt, et tõenäoliselt on objektide arvu kasvu taga mitme teguri koosmõju. Pealinna kinnisvaraturg on esiteks ligi 25 protsenti rahulikum kui 2021. aasta suvest kuni 2022. aasta suveni.