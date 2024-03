Eestlaste MyFitness tegi Leedus tõsise avalduse ja plaanib laienemist

Tehingu järgselt tugevdab Gym Plius positsiooni suurimates linnades, kuid laieneb jõudsalt ka teistes Leedu linnades nagu Alytuses, Marijampolės, Mažeikiais ja Šiauliais. Gym Plius, omandades 8 klubiga VS Fitnessi, on tehingu järgselt Leedu suurim spordiklubide kett opereerides kokku 24 klubi.

„Täna oleme ühe strateegilise eesmärgi suunas veelgi lähemale jõudnud: muuta Gym Plius kättesaadavaks kõigile, kõikjal ja igal ajal. Gym Pliuse moodsad ja taskukohased spordiklubid on nüüd saadaval ööpäevaringselt veel neljas Leedu linnas,“ ütles Erkki Torn, My Fitness AS juhatuse esimees. Erkki Torn lisas, et Gym Plius kavatseb 2024. aastal avada Leedus veel 5 uut klubi, mille tulemusel opereerib see aasta lõpuks Leedus kokku 29 spordiklubi.

„Sooviksin tunnustada VS Fitnessi meeskonda ühe populaarseima spordiklubide keti arendamise eest. Oleme ostmisvõimalust kaalunud juba mõnda aega, seega olen väga rõõmus, et täna saame VS Fitnessi võtta vastu MyFitnessi perekonda. VS Fitnessi omandamine on meie jaoks oluline samm kasvuks Baltikumis. Meie ambitsioon on alati olnud klubide kvaliteedi pidev parandamine, uuenduslike teenuste lisamine ning mitmekesise asukohavõrgustiku võimaldamine oma liikmetele,“ kommenteeris Erkki Torn.

„2024 aastal kavatseme avada vähemalt 9 uut spordiklubi Baltikumis. See aasta saab olema meie meeskonnale üks tegusamaid. Koduturud, milleks me võrdväärselt peame nii Eestit, Lätit kui Leedut, on meie jaoks väga olulised. Näeme endiselt võimalusi koduturgudel kasvuks, samas julgeme unistada tulevikus oma kontseptsioonidega kasvada ka Baltikumist väljapoole. Täna on see küll vaid unistus, mille realiseerimise poole loodame liikuda paari aasta jooksul.“ lisas Torn.

„Oleme Gym Pliuse tulevaste arengute osas väga põnevil,“ ütlesid UAB VS Fitnessi omanikud Arunas Šuika ja Renata Šuikene, lisades, et paremat ostjat, kes tooks ettevõttele rohkem väärtust ning kasvuperspektiivi, oleks olnud raske leida. Tunneme, et meie meeskond ja klubi liikmed on heades kätes.