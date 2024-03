Eksperdid soovitavad: tööandjapension on maksuvaba investeering helgemasse vanaduspõlve

Täiendav kogumispension ehk III sammas on vabatahtlik, kuid see on suurepärane võimalus tulumaksuvabalt panustada oma tulevikku. Siiski on keeruline palgapäeval rahast loobuda, sest ahvatlusi on palju ning vanaduspõlv tundub kaugel. Paremate kogumisharjumuste loomiseks on Eestis tööandjatel võimalus tööandjapensioni näol panustada oma töötajate tulevikku ka ise. Samal ajal pakutakse sellega töötajatele lisa motivatsioonipaketti, mis aitab omakorda suurendada lojaalsust ettevõttele.

Tööandjapensioni kolm versiooni

„Tööandjapensioni kogumise viise on kokku kolm ning neid saab rakendada tööandja ja töötaja ühisel kokkuleppel,“ ütles Luminori partnersuhete juht Elar Ollik. „Esimene võimalus on kasutada seda kogumislahendust töötajatele boonuste maksmiseks. Seda põhjusel, et kasu, mille töötaja saab tööandja maksetest III samba pensionifondi, on täna 25% suurem, võrreldes sellega, kui makse tehakse töötaja arvelduskontole.“

Ollik tõi näite, et kui 1000 eurose preemia puhul on võimalik töötaja pensionifondi kanda 964 eurot, siis preemia kandmisel arvelduskontole oleks see summa vaid 771 eurot. Mõlemal juhul jääb raha töötajale, kuid pensionifondi kandes oleks töötaja võit lausa 193 eurot.

„Teine võimalus on osa palgasummast suunata otse töötaja pensionifondi ning kolmandaks on võimalik pakkuda ka n-ö kombineeritud skeemi, kus tööandja panustab üksnes juhul, kui panustab ka töötaja ise,“ lisas partnersuhete juht. Mis muudab selle kogumislahenduse kasulikuks on tõsiasi, et III pensionisambasse maksete tegemine on tulumaksuvaba. Ühe kalendriaasta kohta on sissemaksed maksuvabad kuni 15% töötaja brutosissetulekust või kuni 6000 eurot.

Kõrgelt hinnatud hüve