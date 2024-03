Aprillist muutub kodu ostmine kättesaadavamaks

Selle aasta 1. aprillist jõustub Eesti Panga põhireeglite muudatus, mille tulemusel muutub maksimaalse laenuvõimekuse arvutus. See tähendab, et praeguste kõrgete intressimäärade tingimustes kerkib laenu sooviva inimese ülemmääraline laenuvõimekus sama suureks kui enne Euroopa Keskpanga intressitõuse.

Mis muutub?

Enne uute reeglite kehtestamist pidi pank eluasemelaenude maksimaalse võimaliku igakuise makse arvutamisel lisama intressimäärale 2 protsendipunkti või kasutama 6% aastamäära – olenevalt sellest, kumb oli kõrgem. See reegel oli kehtestatud ettevaatusabinõuna, et võetavad laenud ei käiks inimestele üle jõu isegi intressimäärade tõusu korral.

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul on aeg näidanud, et kliendid on võimelised oma laene teenindama ka kõrgete intressimäärade tingimustes ning nii ranged ettevaatusabinõud hakkasid pärssima inimeste krediidivõimet. „Seetõttu ei lisata klientide maksevõime arvutamisel alates selle aasta 1. aprillist enam kahte protsendipunkti ja arvutused põhinevad kas laenulepingu intressimääral või 6% määral, olenevalt sellest, kumb on kõrgem. Reeglite muutmisega otsitakse tasakaalu laenuturu tervise ja laenuvõtjate soovide vahel,“ selgitab Vatsel.