Täna on maamaksu tasumise tähtaeg.

Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 1. aprilliks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 1. oktoobrini. Eraisikutel, kellel on raskusi maamaksu tähtaegse tasumisega, soovitab MTA tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada.

Kõigil neil inimestel, kelle maamaksu arvutamise alusandmed on olnud esialgsete maksuteadete moodustamise ajal ebatäpsed ja kellele on moodustatud uued maamaksuteated, on maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg edasi lükatud – maksetähtaeg on uue maksuteate moodustamisest 30 päeva. Maksu – ja Tolliamet vabandab ebamugavuste pärast.