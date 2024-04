Eesti e-kaubanduse liit sai uue juhatuse

Lisaks Kruuselile ja Mäesalule kuuluvad Eesti e-kaubanduse liidu juhatusse Kaire Koik (Klick), Jan Andresoo (Inbank), Gunnar Obolenski (Kasak Solution), Remo Kirss (DPD), Peep Kuld (On24), Kristjan Anderson (Selver), Eva Laanemaa (Magnum), Piret Ilver (Sokisahtel), Sandra Roosna (Askly), Sven Purru (Furgner), Miko Tasa (Tradehouse).

„Sportland Grupi turundus- ja e-kaubandusjuhina on mul pikk rahvusvaheline praktika kaubanduse valdkonnas. Soovin oma kogemust ja teadmisi rakendada Eesti e-kaubanduse arendamisel ning aidata tihedas konkurentsis leida uusi kasvukohti,“ märkis liidu uus juhatuse esimees Henri Kruusel. „Eesti majanduskliima väljakutsed ei tohiks meid heidutada, vaid pigem innustada, et leida uusi võimalusi ja lahendusi. Meie eesmärk on tugevdada Eesti e-kaubanduse positsiooni nii kodu- kui ka välisturgudel ja panustada ka sellesse, et ostlemine oleks väga turvaline.“

Kruuseli sõnul on e-kaubandusest saanud fundamentaalne osa tarbija teekonnast ostu sooritamisel. „Liidu juhatusse kuuluvad eri valdkondade eksperdid, kellega ühiselt pingutame, et luua soodsaid tingimusi kliendikeskse arengu jätkumisel ja globaalsete trendide rakendamisel,“ kirjeldas ta. „Seisame selle eest, et liidu liikmetel oleks pidev mentorlus ja väga hea koolitusprogramm koos parimate praktikatega, mis võimaldab ettevõtete juhtidel oma äri tõhusaimal viisil arendada.“

Eesti e-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät lisas, et liit pöörab suurt tähelepanu e-ostlemisega seotud kompetentside arendamisele rahvusvahelises konkurentsis, samuti keskkonnateadlikkuse tõstmisele.