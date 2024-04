Praaki teinud ehitusfirma ajas süü Venemaa tarneraskuste kaela

Kuigi Leto OÜ töötajad üritasid mitu kuud hiljem ehk 2023. aasta algul ukse vastupidavust parandada, oli töö tulemusetu ning klient oli sunnitud pöörduma tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) poole. Firma esindaja selgitas TTJA-le, et kuna koostööd tehti Venemaaga, ei saanud nad vajalikku kaupa sanktsioonide tõttu Venemaalt tarnida, et uks parandada. „Kaks aastat tagasi telliti metall, kõik lingid, hinged, lukud Venemaalt. Kuna praegu on piirid suletud, midagi tellida ei saa, ei ole ka garantiitööd võimalik teha,“ vastati komisjonile.