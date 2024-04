Swedbanki aktsiaanalüütik: finantssektoris läheb endiselt hästi, energiasektoris peitub tohutu potentsiaal

Swedbanki viimase majandusprognoosi järgi jääb tänavu inflatsioon Lätis ja Leedus alla 2%, Eestis aga on see maksutõusude tõttu pisut kõrgem. Palgatõus jääb tõenäoliselt 7–8% juurde, samas kui töötuse määr jääb kas paika või kasvab marginaalselt.

Mida võib oodata käesolevalt aastalt?

Swedbanki analüütikud on kindlad, et finantssektoris läheb ka sel aastal jätkuvalt hästi. See väljendub aastail 2024–2026 keskmises omakapitali tootluses u 15–20% või eelmise kümne aasta keskmise tulemi lähedal.

„Väidame, et kasumlikkus saavutas 2023. aastal tipu ja hakkab normaliseeruma, kuna Euroopa keskpank asub sel aastal intressimäära langetama. Laenamine peaks meie hinnangul elavnema ja saama peamiseks kasvumootoriks, arvestades paisu taga oodanud nõudlust taristusse ja efektiivsusesse (konkurentsivõimesse) tehtavate investeeringute järele,“ kirjeldab Aljas.

„Oleme kindlad, et energiasektoris peitub tohutu potentsiaal. Esiteks on energiahinnad ajaloolisest keskmisest ikka veel ligi kaks korda kõrgemad, kuigi eelmisel aastal hinnad järsult langesid. Teiseks valitseb Balti regioonis suur roheenergia puudujääk, mida ei täideta tõenäoliselt isegi kümnendi lõpuks. Seega prognoosime, et Enefit Green, mida haavas eelmisel aastal tootmismahtude puudujääk, ja Ignitis, millel on tänu integreeritud ärimudelile mitu konkurentsieelist, lõikavad selle pealt kasu.“

Veel toob ta välja, et tarbijakeskses äris, mida esindavad Tallink, Tallinna Kaubamaja, Apranga ja Novaturas, prognoosivad nad stabiilset nõudlust odavama hinnaklassi toodete järele. „Ootame, et need ettevõtted saavutavad pikaajalise keskmise lähedase omakapitali tootluse näitajad.“

Mõned raskustes, teised mitte

Kinnisvarasektoris prognoosivad Swedbanki analüütikud jätkuvat tulemuste lahknevust.

„Ühest küljest on raske Baltic Horizoni jaoks lootuskiirt leida, kuna ettevõtte kaubanduspindade tulemused on alla arvestust ja intressikulud on märgatavalt kasvanud. Tallinna Sadam peab ka edaspidi leppima madalamate tasudega (tuluosa langust põhjustab osalt suurima kliendi Tallinki võimsuste optimeerimine) ja märgatavalt kõrgemate intressimaksetega. Prognoosime, et mõlemad ettevõtted teenivad kuni 5% omakapitali tootlust,“ sõnab Aljas.