Vene gaasi müüakse Euroopasse endiselt täistuuridel

Uudisteagentuuri Reuters teatel tarniti möödunud aastal Ukraina kaudu läände umbes 14 miljardit kuupmeetrit Vene gaasi . Tänavu on see voog isegi veidi kasvanud. Näiteks möödunud neljapäeval pumpas Venemaa riigile kuuluv gaasihiid Gazprom Ukraina idapiiril Sumõ piirkonda läbivasse gaasitorusse 42,4 miljonit kuupmeetrit maagaasi.

Leping, mille Gazprom ja Ukraina 2019. aastal sõlmisid, aegub aga tänavuse aasta viimasel päeval. Ukraina on teatanud, et ei ole lepingu pikendamisest huvitatud. Sama kinnitas ka Euroopa Liidu energiavolinik Kadri Simson märtsi alguses Brüsselis toimunud pressikonverentsil.

„Olen meie Ukraina partneritele selgeks teinud, et Euroopa Komisjon ei osale Venemaaga läbirääkimistel. Seda erinevalt viie aasta tagusest ajast, kui sõlmiti kolmepoolne gaasiülekande leping,“ ütles Simson uudisteagentuurile Ukrinform. „Vastupidi, me peaksime hiljemalt 2027. aastaks lõpetama Vene gaasi kasutamise,“ lisas ta.

Helsingi ülikooli Venemaa keskkonnapoliitika professori Veli-Pekka Tynkkyneni sõnul on Vene gaasist loobumine praeguseks üksnes poliitilise tahte küsimus. Koguste poolest oleks võimalik gaasivoog Euroopas täielikult asendada. „Kui te hinna peale ei mõtle, on Euroopas gaasi piisavalt,“ ütles Tynkkynen. „Asi on selles, milline on Euroopa valulävi.“