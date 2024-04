„Appi, siin kummitab!“ Telia klienditugi on aidanud kliente nii kummitamise kui kadunud e-kirjade teemal

Telia klienditeenindajad on väga abivalmid ka esindustes. Kord ostis üks vanem proua Telia esindusest kingi. Kui proua nägi klienditeenindaja käekirja (töötaja oli just mõned pakkumised ja hinnavõrdluse värviliste märkmepaberite peale kirjutanud) arvas ta, et esinduse töötajal on kindlasti ilusam käekiri kui tal endal. Nii juhtuski, et esinduses kingikotti kokku pannes tuli õnnitluskaardile ka mõned head sõnad kirja panna.