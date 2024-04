Kaskokindlustuse sõlmimine on elektriautode omanikele hädavajalik. Miks?

„Edasi sõitma hakates aga selgus, et mu elektriauto ei käivitu enam. Remonditöökojas tuli välja, et õnnetuse käigus sai viga auto üks aku, peale selle tuvastati ka mitu muud sisemist vigastust. Remont kujunes seetõttu väga pikaks ja kulukaks – auto taastamiseks kulunud summad ulatusid 17 000 euroni,“ sõnab ta.

Üks näide sellest, kuidas kaskokindlustuse olemasolu annab pärast õnnetusjuhtumi toimumist meelerahu, on Nissan Leafi omanikul Tarmol. Nimelt ei suutnud ta piisavalt kiiresti reageerida eesoleva auto pidurdamisele ning põhjustas sellega liiklusõnnetuse. „Nii minu kui ka eesoleva auto kiirus ei olnud sel hetkel väga suur ning esialgu tundus, et tegu on õnneliku õnnetusega, sest autosviibijad viga ei saanud,“ kirjeldab ta. Kuna olukorda hinnates ei olnud auto välised vigastused kuigi suured, sai liiklusõnnetus kohapeal fikseeritud.

Swedbanki kaskokindlustuse valdkonnajuhi Aleksei Žemkovi sõnul näitab nende kogemus, et elektrisõidukite remondid võivad mõnikord osutuda ka väiksemate õnnetuste ja kahjude korral väga kulukaks. „Näiteks, kui sõiduki akupatarei on saanud kosmeetilisi kahjustusi, siis näevad premium brändide sõidukitootjate taastamise juhised ette terve akupatarei vahetuse,“ märgib ta. Just seetõttu on väga oluline teha elektriautode omanikel peale kohustusliku liikluskindlustuse ka kaskokindlustus, et vältida ootamatuid väljaminekuid.

Ta toob välja, et olenemata töö iseloomust, olgu selleks siis avariijärgne remont või auto jõuosades tehtavad mehaanilised tööd, on ääretult oluline teha sõiduk ohutuks ja eraldada kõrgepinge aku ülejäänud süsteemist. Alles pärast seda saab sõiduki remondiga jätkata nii nagu teiste sõidukite remontimisega.

City Motorsi järelteeninduse juht Juss Kimber ütleb, et kuigi elektrisõidukid on tehnilises mõttes lihtsamad, sest neil ei ole sisepõlemismootoriga seonduvaid osi, on uuematel autodel erinevaid andureid ja tehnoloogiat palju rohkem ning need võivad liiklusõnnetuses saada kahjustada.

Tarmo sõnul tuli kindlustusselts tänu sõlmitud kaskokindlustusele kohe appi ja remonditöödega oli võimalik kiiresti alustada. „Autoremonditöökoda ei olnud enne nõus isegi tellima varuosasid, kui oli seltsilt saanud garantiikirja, et see katab remondikulud,“ ütleb ta.

Õnnetusi juhtub ka ettevaatlikel

City Motorsi järelteeninduse juht Juss Kimber lisab, et enamik elektrisõidukeid on uued liisinguautod ja need on lisandunud meie teedele paari viimase aasta jooksul. „Seetõttu on ka praegu avariijärgsetest remontidest suurem osa kaetud siiski kaskokindlustusega,“ rääkis ta.

Isegi kui jälgida kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid ja vähendada riski, võib õnnetusi ikka juhtuda. „Kui kohustuslik liikluskindlustus on vastutuskindlustus, mis tähendab, et kindlustusandja hüvitab kulud vaid kannatanule, siis kaskokindlustus kaitseb ka õnnetuse põhjustaja autot,“ ütleb Žemkov.

Ka Nissan Leafi omanik Tarmo leiab, et peale liikluskindlustuse on väga tähtis, et autol oleks kaskokindlustus, sest elektriauto remont on üsna kulukas. „Ainuüksi akupatarei vahetamine on väga kallis ning selleks, et vältida õnnetuse korral sellist suurt väljaminekut, olen alati teinud oma elektriautole ka kaskokindlustuse. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda,“ selgitas Tarmo.

Ta nendib, et kuigi Nissan Leafi kaskokindlustus on pere teiste bensiiniautode kindlustustega võrreldes kallim, tõestas õnnetus talle, et kaskokindlustuse abita olnuks elektriauto remont pere eelarvele väga suur väljaminek.

City Motorsi kogemusel on kõige tavalisem elektriautode teeninduses käimise põhjus iga-aastane sõiduki hooldus ning paljud remonditöödest on seotud kõrgepinge akudega. „Kui rääkida kulukamatest juhtumitest, siis võib akuvahetusega küündida summa kiirelt üle 20 000 euro. Enamasti tuleb uutel autodel sellistel juhtudel appi kehtiv sõiduki garantii, kindlustusjuhtumi korral aga kaskokindlustus,“ rääkis City Motorsi järelteeninduse juht Juss Kimber.