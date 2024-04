Tööjõusurve vähenemist tõdevad teisedki jaeketid. „Võime kinnitada, et töötajate leidmise surve on täna väiksem kui varem,“ sõnas Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela, kelle sõnul on tänasele kaasa aidanud ennekõike töötuse määra tõus. See on tõstnud huvi kaupluses töötada ning ka olemasolevad töötajad ei vaata tööturul ringi, vaid hindavad kindlust ja stabiilsust.