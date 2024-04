Kõik küsimused ja vastused uue EVO seeria robotniiduki kohta

Olenevalt seadme mudelist suudab iMow niita kuni 5000 m² suuruseid alasid. Kindlasti tasub arvestada, et mida keerulisem ja liigendatud niidupind on, seda kauem kulub iMow’l niitmisele aega. Kindlasti tuleb niidupinnal täita või siluda sügavad (5 cm < ...) augud ja lohud, maapinnast rohkem kui 1,5 cm väljaulatuvad kivid, kännud, juurikad.

iMow 5/6/7 mudelid on tarkvaraliselt piiratud töötama kuni 40% kallakutel, täiustuskomplekt kallakute niitmist ei soosi, küll aga välistab libisemise märjal murul. iMow 5EVO/6EVO/7EVO mudelid on võimelised sõitma kuni 45% kallakutel, lisades ratastele täiustuskomplekti (roomikrattad ja lisaraskus esiratastele). EVO mudelid on võimelised liikuma kallakutel kuni 55% sirgelt ja kuni 60% diagonaalis sõites. NB! Juhtkaabel tuleb 40% suurematele kallakutele paigaldada diagonaalis.

iMow on varustatud vihmasensoriga, mille tundlikkust on võimalik muuta selliselt, et iMow niidab lausvihmaga või lõpetab niitmise esimeste vihmapiiskade (sh kastepiisad) tuvastamisel.

Äärmiselt lihtsa paigalduse puhul on tehniliselt võimalik kohandada RMI 632 mudeli paigaldust, aga kindlasti peab paigaldama vähemalt ühe juhtkaabli vastavalt juhistele. Siiski tuleb arvestada, et eelmise põlvkonna iMow kasutas erinevaid vahemaid takistustest möödumisel ning lahendusi jaama ja lisaniidualadele sõiduks. Sellest tulenevalt võib tekkida uue põlvkonna iMow’ robotniiduki töös tõrkeid. Mudelite RMI 422 ja 522 paigaldus ei sobi kaablipaigalduse kauguste tõttu eraldatud aladest. STIHL soovitab selgesõnaliselt vana kaabli täielikult eemaldada ning paigaldada uus vastavalt uue põlvkonna niiduki juhistele.

Jah, iMow on võimalik seadistada niitma ööpäevaringselt, sõltumata, kas väljas on pime või valge. Uue põlvkonna iMow on varustatud leedtuledega, et kasutajal oleks pimedas lihtsam tuvastada, kus niiduk aias parasjagu asjatab. Äpi My iMow kaudu saab tuled soovi korral ka välja lülitada.

iMow’ piirdekaabel saadab välja digitaalse signaali regulatsioonidega kindlaks määratud sageduste vahemikus. Siiski võib tekkida häireid erinevate seadmete töös, kui nende signaalisagedused kattuvad. Uue põlvkonna iMow’ edastatava signaali sagedust saab autoriseeritud paigaldaja lihtsasti muuta, et tagada erinevate seadmete tõrgeteta töö.

Jah, kui pinnad on omavahel piirdekaabliga ühendatud. Kaks erinevat võimalust:

iMow’d on võimalik äpi My iMow kaudu seadistada kaablist üle niitma. Samuti on võimalik sisse/välja lülitada ääre niitmine, mis teostatakse üldise niitmise käigus iga kord, kui iMow äärele jõuab.

iMow on multšimisfunktsiooniga niiduk ega vaja murukogumiskorvi. Niitmise ajal peenestab niiduk murulibled multšimistera abiga väikesteks tükkideks ja jätab bioloogilise väetisena niidetud pinnale.

Kui sageli iMow niidab?

Esmasel seadistamisel koostab äpp My iMow optimaalse niiduplaani vastavalt sisestatud niidupinna suurusele ruutmeetrites. Siiski saad oma soovi järgi niiduplaani kohendada ja muuta. Niiduplaanis olevatel aktiivaegadel on lubatud iMow’l lülitada niitmiste ja laadimiste vahel.

Kuidas käitub iMow takistustega?

Uue põlvkonna iMow on varustatud ultraheli- ja põrkeanduritega. Ultrahelianduritega tuvastatud takistuste korral vähendab iMow kiirust ning piisava takistuse korral teeb pehme põrke ja sõidab takistusest eemale. Kui iMow põrget ei tuvasta, sõidab ta takistusest üle. See funktsioon on heaks näiteks võilillede korral.

Millised on iMow’ turvaseadised ja kuidas on see kaitstud varguse vastu?

Kõik uue põlvkonna iMow’ niidukid on varustatud ligipääsuparooliga (vajalik STIHL-i ID-konto), kodupiirkonna ja alarmiga, mis on seadistatavad äpiga My iMow. Turvaseadiseid saab lähtestada ka autoriseeritud esindus, kuid kõik lähtestamised nõuavad kaheastmelist autentimist ning lähtestamiste ajalugu säilitatakse tootja andmebaasis ehk vastavalt seerianumbrile on võimalik tuvastada, kes ja millal roboti lähtestas.

Kas saan iMow’ niidukit käsitsi kontrollida?

Jah, iMow’l on nii niitmise käivitamise kui ka lõpetamise ja jaama sõitmise nupud. Vaikimisi on käisitsi alustatud niitmise tööaeg 60 minutit, kuid seda saab äppi My iMow kasutades lihtsasti muuta 15 minutist 23 tunni ja 50 minutini.

Kas iMow’l on oma äpp?

Loomulikult. Uue põlvkonna iMow’ga koos tehti ka täiesti uus ja kasutajasõbralik rakendus My iMow. Mis kõige parem, see on eesti keeles!

Mis asi on juhtkaabel ja kuidas iMow’ seda kasutab?

Kõikide uue põlvkonna iMow’de puhul tuleb paigaldada vähemalt üks juhtkaabel. iMow kasutab juhtkaablit laadimisjaama sõiduks, lisaniidualadele ja niidutsooni sõiduks ning niidutsoonis niitmiseks. iMow 5/6/7 mudelitega on võimalik kasutada kuni kahte juhtkaablit ning EVO mudeliga kuni kolme juhtkaablit. Igale juhtkaablile saab määrata kuni kolm käivituspunkti.