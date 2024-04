Milline peab olema kaitseriietus mootorsaega töötamisel?

Kaitseriietuse põhitõed

Mootorsaega töötamisel on vaja kasutada kiivrit, kui on oht saada peavigastus. Näiteks murduvad oksad, käbid ja ka puud. Metsatöö on ohtlik! STIHL-i kaitseprillid kaitsevad sind vigastuste eest, need on kerged ja mugavad. Kaitseprillid neelavad ka kahjulikku UV-kiirgust ja näitavad ümbrust moonutamata – nii kaitsed silmi ka pikkadel tööpäevadel. Lisaks kaitseprillidele võid kanda ka näokaitset, mis hoiab kogu nägu saepuru või suuremate puidujääkide eest.