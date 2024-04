Milline biojäätmete komposter valida?

7. Kui kompost on valmis, saate seda kasutada aiamullana või segada aiamaa olemasoleva mullaga. See rikastab mulda toitainetega ja parandab taimede kasvu.

6. Oodake ja jälgige. Kompostimine võtab tavaliselt aega 3–12 kuud, sõltuvalt tingimustest ja materjalidest. Kompost hakkab lagunema ja muutub mullaks. Jälgige komposti lõhna ja välimust. Kui kompost on mure, musta värvi ega lõhna enam ebameeldivalt, on see valmis kasutamiseks.

1. Valige sobiv koht kompostihunniku jaoks. Parim koht on varjuline ala, kus õhk liigub ja ka vihmavesi ligi pääseb. Kompostihunnik peaks olema piisavalt kaugel majast ja naabrite aedadest ning piisavalt suur, et see toodaks efektiivselt mulda, kuid mitte liiga suur, et seda oleks raske hooldada.

Koduste toidu- ja aiajäätmete kompostimine on suurepärane viis teha midagi keskkonna heaks. See vähendab prügilatesse saadetavate jäätmete hulka ja loob ka väärtuslikku komposti, mis võib parandada teie aia mullastikku. Alljärgnevalt on sammsammulised juhiseid, kuidas kodus kompostimisega alustada.

Kompostimine on lihtne ja keskkonnasäästlik viis vähendada jäätmete hulka ja parandada taimede kasvutingimusi oma aias. Lisaks aitab see teil paremini mõista looduse toimimist ja enda rolli keskkonnahoius.

Kinnine komposter

Kinnise komposteri soetamine või ise ka meisterdamine võib olla kasulik, kui soovite paremini kontrollida kompostimise protsessi ja vähendada võimalikke probleeme, nagu loomade liigne huvi tegevuse vastu või ebameeldivad lõhnad. Siin on mõned kinnise kompostri kasutamise olulised aspektid

Millal kasutada kinnist kompostrit?

1. See on hea algajatele, kel pole veel kompostimise kogemusi. Kompostri kasutamine on lihtne ja see vähendab oluliselt probleeme, mis võivad tekkida avatud kompostihunnikute puhul.

2. Sobib hästi väikeste aedade omanikele. Kui teil on väike aed või elate linnakeskkonnas, võib kinnine komposter olla hea valik. See ei vaja palju ruumi ja seda saab hõlpsasti ära peita, et see ei rikuks teie aia välimust.

3. Kinnised kompostrid vähendavad loomade, näiteks näriliste ja putukate juurdepääsu teie kompostimaterjalidele, kes võivad hunniku laiali loopida ja levitada haigusi. Kinnine komposter aitab säilitada komposti korras ja puhtana.

Mida kompostrisse panna?

1. Köögijäätmed: puu- ja köögiviljakoored, kohvipaks, teejäägid, munakoored, purustatud munarestid. Vältige rasvaseid toidujäätmeid ja suures koguses tsitruselisi.

2. Aiajäätmed: muruniide, puulehed, eelnevalt väiksemateks tükkideks lõigatud oksad, taimede närtsinud osad.

3. Muu: lamineerimata paber ja kartong, mis on purustatud väikesteks tükkideks.

Vältige kompostimisel haigeid taimi, seeni, inimese ja lemmiklooma väljaheiteid, liha- ning piimajäätmeid.