Euroopa Liit plaanib reguleerida tehisintellekti. Lihtsalt ja selgelt – mis määrus see ikkagi on?

Ühtne raamistik Euroopas tegutsemiseks

Määruse peamiseks eesmärgiks on luua ühtsed standardid tehisintellektisüsteemide turule laskmise, kasutuse võtmise ja kasutamise kohta ELis. Määruse selgitustest kumab läbi see, et tehisintellekt peaks suurendama inimeste heaolu. Heaolu suureneb otseloomulikult tingimusel, et tehistaip on inimeste jaoks ohutu ja seda kasutatakse õiguspärasel viisil, mis austab inimeste põhiõigusi, näiteks Euroopa Liidu põhiõiguste hartast tulenevat õigust isikuandmete kaitsele. Samuti ei tohiks tehisaru kujutada ohtu inimeste tervisele või ohutusele. Määruse loomisel on silmas peetud ka soovi hoida kõrget positsiooni tehisintellekti arendamise valdkonnas, sh seda, et õigusraamistik oleks innovatsioonisõbralik ega pärsiks siinset innovatsiooni.