Viiekohalise portfelliga 20aastane investor: finantsvabadusse ma ülemäära ei usu

TalTechis ärinduse erialal õppiv Elisabeth Kass (20) on tõestanud end mitmel rindel. Nagu ta isegi ütleb on tal hetkel koguni viis erinevat töökohta, ehkki põhiaeg kulub tal siiski ülikoolile. „Mõnes mõttes mul on ka väheke kahju, et ma hakkasin nii vara tööle, sest seda niiöelda lapsepõlve pole väga olnud,“ möönab Kass avameelselt.

Samas teab ta, et noorelt töölkäimine on talle hiljem andnud plusspunkte. Seetõttu on tema senine karjäär tänu mitmekesisele praktika- ja töökogemusele kulgenud võrdlemisi muretult.

Lisaks kõigele on ta ka investor, kelle portfell küündib täna viiekohalise rahasummani. Sarnaselt mitmetele noortele ei aja Kass taga palju ihaldatud finantsvabadust, vaid talle on olulised pigem muud väärtused. „Raha on tore ja vahva boonus, aga pigem tahaks olla rohkem lihtsalt hea inimene,“ tõdeb ta.

Kass peab end võrdlemisi passiivseks investoriks, proovides kõrvale jätta kõikvõimalikud langustega seotud emotsioonid. „Ma ei ole kindlasti emotsionaalne investor, et näen punast ja hakkan kohe müüma,“ tõdeb ta. Liigset emotsionaalsust aitab tal vältida teadmine sellest, et ta on valmis kaotama iga investeeritud rahasummat.

