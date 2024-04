Kuidas valida murutraktorit?

STIHL-i tootevalikus on kolm erinevat murutraktorit: 95 cm lõikelaiusega RT 5097Z, 110 cm RT 4112 SZ ja 125 cm lõikelaiusega RT 6127 ZL.

Kellele STIHL-i murutraktorid mõeldud on?

Aiaomanikele, parkide hooldajatele, aga ka näiteks hotellidele, kus hinnatakse niidu kvaliteeti, kogumise ja multšimise võimalust.

STIHL-i murutraktorite puhul võib välja tuua kolm olulisimat aspekti:

Niidukvaliteet ja võimekus Kasutajamugavus Turvalisus

Niidukvaliteet ja võimekus

Niidukvaliteeti mõjutab eelkõige niiduteki ehitus ja lõiketerade profiil. Terad tekitavad õhuvoolu selliselt, mis tõstab muru püsti, ka selle, mille esiratas maha tallab. Niiduteki ehitus pakub õhuvoolu ühtsust kogu niiduteki ulatuses, tagades kogumisel optimaalse korje. Multšimisel kindlustab niidutekk lõigatud muruliblede ühtlase laotuse.

Niiduvõimekuse annab võimas bensiinimootor, mis tagab optimaalse tera pöörlemiskiiruse ka tiheda ja ülekasvanud muru korral. RT 5097 Z-i kahesilindriline 16,6-hobujõuline mootor on võimeline niitma muru 30–100 mm kõrgusel kuni 8,5 km/h . RT 4112 SZ on kahesilindriline, 17,1 hj, niidukõrgus 35–90 mm, maksimaalne kiirus 10,3 km/h. RT 6127 ZL-il on kaks silindrit, 21,2 hj, sünkroonniidutekk reguleeritav 30–110 mm, maksimaalne kiirus 9,4 km/h.

RT 6127 ZL on varustatud sünkroonniidutekiga, st et kaks hammasrihmülekandega liikuvat niidutera pöörlevad teineteise suhtes vastupidises suunas ja 90-kraadises nihkes. See tagab äärmiselt hea niidutulemuse ja kogumiskorvi täitumise.

RT 5097 Z-i terad pöörlevad teineteisele vastupidises suunas, mis tagab hea niidutulemuse ning kogumiskorvi täitumise. Kuna terade pöördenurk ei ole fikseeritud, siis kahe tera ülekatte tarbeks on niidutekk paigaldatud diagonaalselt.