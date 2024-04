Transpordiameti e-teeninduse rikke tõttu oli häiritud nii politsei kui ka ülevaatuspunktide töö

„Transpordiameti e-teenindus on olnud maas üle tunni, mistõttu ei tööta ka ükski ülevaatuspunkt üle Eesti. Hämmastav e-riik,“ kirjutas üks Delfi lugeja. „Terves Eestis on tehnoülevaatuse serverid juba mitu tundi maas. Ei saa ülevaatust teha,“ märkis teine.

Politsei pressiesindaja Annika Maksimov kinnitas, et häire mõjutab ka politsei tööd. „Kui tahame näiteks vaadata, kas autol on kehtiv ülevaatus, siis seda me praegu teha ei saa,“ tunnistas Maksimov.

Transpordiamet teatas hilisõhtul, et probleem on nüüdseks lahenenud ja e-teenindus taas töökorras. „Mis täpsemalt probleemi põhjustas, on vara öelda,“ nentis ameti esindaja.

Ülevaataja kogus autopasse

„Olin parasjagu tehnoülevaatuse järjekorras, kui uudis avalikuks tuli,“ kirjutas Delfi Ärilehele kolmaski lugeja, kes algul arvas, et tegu on mõne aprillinaljaga. „Mõtlesin, et veider ja pealtnäha kõik nagu toimib: töö paistab käivat ja autod liiguvad järjekorras edasi. Aga otsustasin siis minna asja uurima,“ märkis ta.

Lähemalt uurides selgus, et süsteemid tõesti pole töökorras. Muu hulgas kogus ülevaataja samal ajal kokku autode passe, millele omanikud peavad homme järele minema. „Kuna kellaaeg oli juba hiline ning ma olin järjekorras neljas, otsustasin, et proovin pigem homme uuesti.“

