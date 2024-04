Mullafrees peab olema töökindel

Kündmine on minevik, mullafrees on olevik

STIHL-i mullafreesid on nii jõulised kui ka jõudu säästvad. Kes aiamaal köögivilja kasvatab, vajab kvaliteetset ja hästi töötavat mullafreesi. STIHL-i mullafreesiga saab nii peenramaa ette valmistada kui ka hiljem kartulit mullata. Mullafrees MH 560 sobib suure pöördemomendi ja vastupidava Kohleri mootoriga hästi suurtele pindadele. Freesi töölaius on 60 cm ja paigaldades lisafreesterad, saab selle viia 85 cm-ni. Samas on freesi tehnilised lahendused sellised, et freesiga saab ideaalselt töötada ka väikestel pindadel. Seda võimaldab käigukast, millel üks edasi- ja üks tagasikäik. Samaaegselt püüab juhtrauda integreeritud vibratsioonivastane süsteem võnkeid freesimise ajal, säästes liigeseid.

Võimas ja usaldusväärne

STIHL MH 560 mullafreesi töölaius on 60 cm, suurte jõudude ülekandmiseks on tugevdatud jõuülekandesüsteemi rihmu, hammasrattaid ja laagreid ning paigaldatud lisakuullaagrid. Freesterade lisamisel saab töölaiust suurendada 85 cm-ni. Erilised vibratsioonivastased elemendid säästavad lihaseid ja liigeseid. Praktiliste lisatarvikute valik muudab mullafreesid eriti mitmekülgseks.

Iga käeliigutus on loogiline

STIHL-i mullafreesiga läheb pinnasetöötlemine kergesti: näiteks on gaasihoob juhtraua külge kinnitatud sedasi, et freestera kiirust saab reguleerida pöidla abil. Ka freestera töösügavust ja liikumise kiirust saab kergesti ning ilma tööriistade abita reguleerida, surudes pidurdusjalale. Praktiline detail sealjuures on kinnituspolt, mis on seadmega ühendatud, nii et see ei saaks töösügavuse reguleerimise korral kaduma minna. Lihtsa transportimise kasutuskohale tagavad mõlemad tagaossa paigaldatud rattad. Kohale jõudes saab need kiiresti kokku klappida ja need ei jää mullatöödel ette.

Freesimine ja muldamine