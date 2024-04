Viljapuude ja marjapõõsaste kevadine hoolduslõikus

Viljapuude hoolduslõikus

Viljapuude puhul oleme harjunud, et lõikus võetakse ette varakevadel pehmemate ilmadega ja lõpetatakse enne pungade puhkemist. Sel perioodil on aiapidajatel ka rohkesti aega veel viljapuudega askeldada ja kevadised soojad päevad ning karged hommiku- ja õhtutunnid meelitavad inimesi aeda. Parem ja puule vähem stressi põhjustav aeg viljapuude lõikamiseks on siiski puude kasvuajal ehk ajavahemikul jaanipäevast septembrini – sel ajal paranevad haavad kergesti ja kiiresti. Miks suvist viljapuude lõikusaega palju ei praktiseerita? Aiapidaja on koormatud muude töödega.

NB! Ära lõika viljapuid sügisel pärast vegetatsiooniperioodi lõppu – lõikehaavad jäävad lahtiseks, sealt aurub palju elutegevuseks vajalikku vett ja lahtised lõikehaavad on haigustele väga vastuvõtlikud!

Töövahendid viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks peavad olema puhtad, desinfitseeritud, õlitatud ning teravad. Noad-käärid ja saed peavad olema hoolikalt teritatud, samuti käsisaagidel saetee korralikult räsatud, et saag ei kiiluks saeteesse kinni. Mõnus on viljapuid lõigata elektriliste oksakääridega. Akukettsaagi kasutades peab samuti olema kett korralikult teritatud ja karvaste servadega kettsae lõikejälgede servad tuleb pärast terava aednikunoaga siledaks lõigata – selliselt on lõikehaavade kinnikasvamine palju hõlpsam. Tihtipeale on vaja kõrgemate puude lõikamiseks kasutada redeleid ja platvorme, ka need peavad olema kontrollitud ning turvalised. Töövahenditena võiks kasutada tuntud ja kõrge kvaliteediga aiatööriistade tootjaid, nagu näiteks STIHL.

