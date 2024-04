Toidutööstuste liit: magustatud joogi seaduse eelnõu on igas mõttes puudulik

Sotsiaalministeeriumi väljatöötatud magustatud joogi maksu seaduse eesmärk on „jookides sisalduva suhkru koguse ja magusainete kasutamise vähendamine, et toetada elanikkonna tasakaalustatud toitumist.“

Õigusliku analüüsi koostanud advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks selgitas, et riigi tasandil regulatiivne sekkumine on lubatav üksnes juhul, kui probleemi ei ole võimalik muude vahenditega lahendada. „Eelnõu seletuskirja kohaselt aitab maks kaasa sellele, et tootjad vähendavad suhkrusisaldust toodetes. Järelikult võib maksu kehtestamine olla vajalik meede ainult juhul, kui tootjad keelduvad vabatahtlikult toodetes suhkrusisaldust vähendama.“

Paraku on eelnõu koostajad jätnud tähelepanuta suhkru vähendamise vabatahtlikud kokkulepped ettevõtjate poolt. Eesti toidutööstused on sõlminud 2019. aastal suhkruvähendamise hea tahte kokkuleppe, milles toidu- ja joogitootjad võtavad endale kohustuse piirata toodetes lisatud suhkrute hulka 2020. aastaks 10% ning 2025. aastaks 15% (võrreldes 2015. aastaga). Lisaks Eesti Toiduainetööstuse Liidule on kokkuleppe allkirjastanud A. Le Coq AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Farmi Piimatööstus AS, Orkla Eesti AS, Saku Õlletehase AS, Salvest AS, Tere AS, Valio Eesti AS ning Viru Õlu AS.

Joogitootjad vähendavad toodete suhkrusisaldust juba praegu

„A. Le Coq on vähendanud perioodil 2018-2022 kogu mittealkohoolsete jookide tooterühmas suhkrusisaldust 10%. Saku Õlletehas on viimase kaheksa aasta jooksul vähendanud suhkru osakaalu mittealkohoolsete jookide müügimahust 6,5%-t 4,7%-le. Värska on vähendanud karastusjookide suhkrusisaldust viimase 10 aasta jooksul ca 50%. Coca-Cola on perioodil 2018-2023 vähendanud jookide suhkrusisaldust 20%,“ rõhutas Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.