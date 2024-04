Suurakude ajastu algus

Liitiumakude hind on võrdluses Pariisi kliimakonverentsi ajaga langenud enam kui kolm korda. Hinna kiire alanemise saatel muudetakse akud järjest energiatihedamaks, efektiivsemaks, ohutumaks, pikaealisemaks. Pelgalt poole aasta jooksul on turule tulnud juba kolme firma suurakud, mille kuuemeetrisesse tüüpkonteinerisse mahub rohkem kui viis megavatt-tundi elektrienergiat. Neist EVE Energy aku säilitab salvestustsükliga algsest elektrist koguni 95 protsenti. Soome ettevõte Wärtsilä esitles 2023. aasta oktoobris aga sisemiste vaheseintega, maailma tulekindlaimat konteinerakut.

Lisaks sellele, et elektriautod on jõudnud iga inimese käeulatusse, hakkavad akud just käesoleval aastal pakkuma taastuvenergia paindlikku salvestust.