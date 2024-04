Air Balticu investor: Eesti valitsus võiks pigem investeerida koolidesse kui lennufirmasse

Air Balticu suuromanik on Läti riik, kellele kuulub ligi 98% osalus, sellele lisaks on Läti lennufirmas umbes 2% osalus Taani investoril Lars Thuesenil. Air Baltic on andnud aga mõista, et sel aastal on plaanis korraldada IPO ehk aktsiate esmane avalik pakkumine, misläbi suureneb aktsionäride ring.

„Esiteks on Air Balticu ja Läti jaoks meelitav, et eestlased ja leedukad tunnevad huvi. Vaadates laiemat perspektiivi, siis Air Baltic on ainuke lennufirma, mis on selles piirkonnas olnud edukas. Me ei pruugi olla fantastilised ning asjad pole nii, nagu nad võiksid olla, aga me oleme ainukesed, kes on elus, ainukesed, kelle äril on skaala olemas, ning ainukesed, kellel on hea kaubamärk. Selline, et teised inimesed ja valitsused on huvitatud. See on positiivne,“ sõnas Thuesen Läti Delfile antud intervjuus.