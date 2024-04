Ettevõttel raha otsakorral? Robus Groupi käibevarade maht vähenes hirmutavalt palju

Üks suurimad murenoote kerkib esile, kui vaadata ettevõtte konsolideeritud bilanssi. Nimelt selgub sealt, kuidas ettevõtte käibevarad on aastaga oluliselt langenud. 2022. aasta käibevarade maht 271 253 eurot on 2023. aastal asendunud numbriga 36 576 eurot. Seejuures on toodud, et ettevõttel raha pangakontol peaks olema justkui 11 995 eurot (võrdluseks, et aasta tagasi oli summa 191 438 eurot).