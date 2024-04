Eelmise aasta kahjumiga lõpetanud sisustuskaubamaja Aatrium palkas oma varasema tippjuhi uuesti

Järve Keskuses asuv Aatrium on suurima müügipinnaga kodumaine sisustuskaubamaja, mida Vallikivi juhtis ka aastatel 2009-2017.

Mööblit ja valgusteid müüva Aatrium Sisustuskaubamaja käive kahanes eelmisel aastal enam kui miljoni euro võrra, varasemalt 8 miljonilt eurolt 6,6 miljonile eurole, kirjutab Äripäev. Ettevõtte ärikahjum ulatus eelmisel aastal 0,6 miljoni euroni, aastaga langes ettevõte 0,1 miljoni euro suurusesse kahjumisse.

„Nende kaheksa aasta jooksul õnnestus ettevõte kriisist välja juhtida ning Aatrium pälvis ka näiteks gasellettevõtte tiitli ehk siis oli kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%, loonud uusi töökohti ja näidanud kiiret kasvu. Toona Aatriumist lahkudes tundsin, et minu töö on tehtud ja endale seatud eesmärgid saavutatud. Nüüdne turg pakub aga uusi väljakutseid ja lähiaastate siht on Aatrium viia tagasi juhtivate mööblikaubandusettevõtete sekka, kus Aatrium oleks taas kodusisustamisel esimene valik,“ kirjeldas Aatrium Sisustuskaubamaja tegevjuht Toomas Vallikivi.

Lisaks jaekaubandusele on kavas arendada hulgimüüki, et olla põhipartneriks ka teistele jaekauplustele ja e-poodidele.

„Kuna turuolukord on keeruline ning jaekaubandus tervikuna languses, tarbija nõudlik ja valiv, siis see tähendab vastuvoolu ujumist,“ ütles Vallikivi. „Aatriumil on tugev tiim ja taustajõud, professionaalsed klienditeenindajad ja toimiv e-pood, mistõttu olen veendunud, et saame vastuvoolu ujumisega kenasti hakkama. Küllaltki sarnased väljakutsed olid ka 15 aastat tagasi.“

Vallikivi on mööblisektoris juhtivatel kohtadel töötanud 25 aastat, mööbli kõrval on tema teiseks kireks sport ja nii juhtis enne Aatriumisse naasmist rannaareeni Teras Beach.

Aatrium Sisustuskaubamaja on Eesti suurim ja vanim kodumaine sisustuskaubamaja, mis asutati 25 aastat tagasi. Kokku ligi 5200 ruutmeetril pakutakse sisustuse täisvalikut kodudesse ja kontoritesse. Seejuures on olulisel kohal Eesti tootjate kvaliteetne kaubavalik. Aatrium on aga ka Taani maailmakuulsa disainmööblibrändi Innovation Living ainuesindaja Eestis. Aatrium Sisustuskaubamaja kuulub kodumaisel kapitalil põhinevasse kontserni Silikaat Grupp.