Delfi Meedia korraldab Baltimaade ja Skandinaavia esimese Ukrainasse investeerimise konverentsi

„Ukraina ülesehitamine on meie kõigi ülesanne. Ukraina on koletute sõja-aastate jooksul kogenud, et tal on Euroopas ja maailmas palju mõttekaaslasi ja sõpru. Iga sõda saab õnneks ükskord läbi ja me loodame, et see juhtub Ukrainas nüüd ja kohe. Kahjuks nii positiivset stsenaariumit ei paista, agressori surve ja meeleheide hoiab sõjaleeki kõrgel. Meie ühine vastutus on mõelda, kuidas nii sõja ajal kui pärast sõda aidata Ukrainal kujuneda moodsaks, euroopalikuks ja turvaliseks riigiks.“

„Ukraina on tugev ja erakordse vastupanuvõimega, Ukraina majanduslik potentsiaal on piiritu. Delfi Meedia, Milttoni ja välisministeeriumi poolt korraldatav konverents viib kokku Ukraina olulisemate valdkondade liidrid ja eestkõnelejad Baltimaade ja Skandinaavia ettevõtjate, pankurite ja riiklike agentuuride juhtidega,“ kinnitas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

„Iga uus kontakt on samm tugevama Ukraina suunas, iga uus tutvus ja kokkulepe muudavad tugevamaks nii Ukraina kui terve Euroopa. Ukraina ülesehitus vajab maksimaalselt süvenemist ja toetust, majanduslikult tugev Ukraina on osa terve Euroopa julgeolekugarantiist. Tänan ka meie kaaskorraldajaid – Milttonit ja välisministeeriumi - , et nad nii vastutusrikka ettevõtmisega kaasa tulid.“