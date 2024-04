Soome jäi ilma mitme miljardi euro suurusest investeeringust

SSAB andis täna pressiteate vahetusel teada, et plaanib Rootsis asuvasse Luleå linna ehitada vanametalli ümbertöötlemisel põhineva terasetehase, mille eeldatav maksumus on 4,5 miljardit eurot. Luleås on SSAB-l ka olemasolev tehas, mis suletakse pärast uue tootmisüksuse valmimist. Kuna terasetööstus on väga suur süsihappegaasi emiteerija ning uus tehas tuleb fosiilkütustevaba, vähendab investeering terve Rootsi riigi CO 2 heitkoguseid seitse protsenti.