Oluline ühinemine. Kaks advokaadibürood panid leivad ühte kappi

Advokaadibüroo FORT juhtivpartner Kuldar-Jaan Torokoff lisas: „Kuigi FORT on olnud üks kiiremini arenevaid advokaadibüroosid Eestis ja kõik minu kolleegid on südamega töö juures, tagab pikem advokaatide pink klientidele kõrge kvaliteediga teenuse rohkemates äriõiguse valdkondades ja ka väga töömahukates projektides.“

Nii WALLESSi kui ka FORTi Eesti meeskondi on oma ala tippudena tunnustanud rahvusvahelised väljaanded Chambers and Partners, The Legal 500 ja IFLR1000. FORTi Eesti advokaate on need väljaanded esile tõstnud äriõiguse, kinnisvara, konkurentsiõiguse ja vaidluste lahendamise valdkondades.