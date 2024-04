Kuuülevaade: korteriturul oli märts jahe, igakevadine aktiivsus pole veel kohal

“Fakt on see, et tehinguid oli isegi veidi vähem kui eelmisel kuul. Samas kalendrit vaadates selgub, et on tegemist väga erandliku kalendriaastaga, kus veebruaris oli tööpäevi isegi ühe võrra rohkem kui märtsis,” ütles Martin Vahter, kelle sõnul on siiski pigem tõenäoline, et sesoonne aktiivsus jõuab koos soojade kevadilmadega peagi kätte.