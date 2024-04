Saaremaast läände jäävale kolmele merealale esitati meretuulepargi rajamiseks kümme taotlust

Enampakkumise alghinnaks avaliku veekogu koormamise korral tuuleelektrijaamaga on 15 000 eurot ruutkilomeetri kohta. Saare 2.1 ala suurus on ca 163,8 km² ja selle ala alghind on 2 457 000 €, Saare 2.2 ala suurus on ca 88,5 km² ja selle alghind on ca 1 327 500 € ning Saare 3 ala suurus on 20,1 km² ja selle alghind on 301 500 €. Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud osaleja, kelle taotluse suhtes algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõju hindamise menetlus hiljemalt 90 päeva jooksul konkursi võitja väljakuulutamisest arvates.