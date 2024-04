FOTOD | Kütusemüüjad tõstsid taas kütuse hinda

Lähikuudel on oodata hindade volatiilsust. Miller märkis, et erinevad sõjakolded ning Lähis-Idas toimuvad sündmused omavad suurt mõju kütuste hindadele. „Näiteks Punase mere sündmused on märkimisväärselt kergitanud tankerite tasusid, mis kergitab kütuste hindasid. Vastukaaluna on nõrgem majanduse väljavaade ning kõrged intressid surumas hindasid allapoole,“ lisas ta.

Kärsna märkis, et Eestis müüdavate kütuste hinnad sõltuvad maailmaturu muutustest. Ta lisas, et viimastel päevadel on bensiini maailmaturu hinnad kasvanud 5%, mis jõudsid samas suurusjärgus ka Eesti tanklatesse. „Bensiini nõudlus kasvab kevadel ning nõudluse tipp on suvi. Diislikütuse hinnad on püsinud stabiilsena ja hindade kõikumine on olnud paari sendi piires,“ märkis Kärna. Ta lisas, et kütuseturul on tihe konkurents tihe ning tarbija on muutunud hinnatundlikuks. Seetõttu püütakse saada kliendi tähelepanu väikeste hinnalangetustena, millele konkurendid reeglina koheselt reageerivad.