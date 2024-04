Enefit Volt laienes Baltikumist välja

19 asukohas paiknevad laadijad kasutavad sajaprotsendiliselt roheenergiat ja on mõeldud laadima nii elektri- kui hübriidautosid. Kokku plaanib Enefit Poolas järgmise nelja aasta jooksul avada 2500 laadimiskohta.

Enefiti teatel on nad asunud elektriautode avalikku laadimisvõrku ulatuslikult laiendama ka teistes riikides. Tänasel päeval opereerib Enefit Volt 250 laadimispunktist koosnevat Baltikumi suurimat laadimisvõrgustikku, pakkudes teenust nii Eestis, Lätis kui Leedus. Ettevõtte suurem siht on luua järgmise viie aastaga ligi 5000 laadimispunktist koosnev laadimisvõrk, mis ulatub Eestist Saksa piirini.

„Laadimisteenuse avamine Poolas seab meid ühe sammu lähemale oma eesmärgile luua ühtne ja sidus laadimisvõrgustik üle kõikide koduturgude. Soovime, et elektriautode kasutajatel oleks kindlustunne laadijate kättesaadavuse osas mitte ainult Eestis, vaid ka lähiriikides viibides,“ selgitas Enefit Volti ärijuht Kert Pääbo.

Poolas ülevõetav laadimisvõrgustik põhineb 22 kW ehk poolkiirlaadijatel, mis on varustatud Type 2 pistikupesadega. Vastavalt laadimisvajaduse kasvule asendatakse olemasolevad laadijad kiiremate laadijatega sõltuvalt asukohast.

Pääbo sõnul on avaliku laadimisvõrgustiku käivitamine oluline verstapost teenuse arendamisel Poolas, mis ühtlasi märgib ulatuslike arendustööde algust. „2500 laadimispunkti paigaldamisel peame eelkõige silmas elektriauto omanikku, kelle jaoks võiks laadimine olla tavaellu põimitud osa. Erinevalt sisepõlemismootoriga autodest ei ole elektriautoga vaja sõita tanklasse, vaid laadimine saab toimuda siis, kui auto seisab. Olgu see tööl, toidupoes või lõunapausil olles,“ jätkas ta.

„Peame oluliseks katta põhilised trassid ja maanteed, et võimaldada läbi Via Baltica ja ühe laadimispartneri mugavat ligipääsu teistesse Euroopa riikidesse. Loodame, et elektriautode laadimisjaamade kasvav arv julgustab rohkem autojuhte tavasõidukitest loobuma ja edendab üleminekut keskkonnasõbralikumale transpordile,“ lisas Pääbo lõpetuseks.