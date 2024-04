Taksojuht keeldus vene keelt rääkinud kliendi teenindamisest. Bolt: see on vastuvõetamatu

RusDelfi pöördus kommentaari saamiseks Bolti poole, kes mõistis juhtunu hukka. „Üldiselt on Bolti taksojuhtidel alati õigus keelduda klientide teenindamisest ohutuse, tervise või muudel põhjustel. Konkreetsel juhul, kui tellimuse tühistamise põhjuseks on kliendi rahvus, on see meile vastuvõetamatu,“ vastas Bolti sõiduteenuste juht Oscar Rõõm.