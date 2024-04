Kuidas TalTechi majandusteaduskonna magistriõpe võib olla sinu esimene samm miljonini?

Majandusanalüüs on TalTechi majandusteaduskonna tugevaima kvantitatiivse fookusega õppekava. Õpid mõistma erinevaid majandusteoreetilisi ja statistilisi mudeleid ning kasutama R-i ja Statati andmete töötlemiseks ning analüüsimiseks, samuti on võimalik õppida Pythonit ja SQL-i. Saad teada, millised on majandus- ja rahapoliitika mõjud, millest sõltub majanduskasv ning kuidas toimivad majandustsüklid. Ühtlasi õpid vastama praktilistele ärilistele küsimustele, näiteks hindama, kui suure tõenäosusega klient laenu tähtaegselt tagasi maksab. Oskus süsteemselt lahendada keerulisi probleeme on sinu trumbiks nii doktoriõppes kui ka siis, kui aitad ettevõtetel või avaliku sektori organisatsioonidel teha läbimõeldud, andmetele tuginevaid otsuseid.

Ettevõtliku juhtimise MBA on esimene rahvusvaheliselt AMBA akrediteeritud õppekava Eestis ja Baltimaades, mis tähendab, et programm kuulub maailma 2% ehk 300 parima hulka. Õppekavasse on põimitud ka coaching, mis toetab sinu karjäärialaseid valikuid. Õppetöö toimub kord kuus kolmepäevaste sessioonidena ja on läbitav 1,5 aastaga. MBA lõpetajad on omandanud strateegiliste otsuste tegemise oskused, juhtimisoskused ja on väga kohanemisvõimelised pidevalt muutuvas ärikeskkonnas.