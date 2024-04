Kõrgepalgaliste tänapäeva probleem: ka 5000 euro suuruse palga juures saab raha kohe otsa

„Kõrge sissetulekuga inimestel on sageli palju võlgu. Neil on suured hüpoteeklaenud, mille maksumus on intressimäärade tõusu tõttu tõusnud mitusada eurot. Lisaks hüpoteeklaenudele võib kodumajapidamistel olla näiteks autolaenud ja muud tarbimislaenud,“ rääkis fondi direktor Minna Mattila väljaandele Ilta-Sanomat.