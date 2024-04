Telefonitootja Xiaomi alustas elektriautode tarnimist. Rahva huvi on meeletu

Eestiski populaarne telefonitootja alustas oma esimeste elektriautode tarnimist klientidele ning tõdes, et klientide huvi nende sportliku elektriauto SU7 vastu on olnud väga suur. Ootejärjekord on veninud nelja kuni seitsme kuu pikkuseks, kuna Hiina tehnoloogiafirmal on võimekus toota kuni 200 000 autot aastas.