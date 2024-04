Arçelik asutab ettevõtte Beko Europe, millest saab juhtiv säästlike kodumasinate pakkuja Euroopas

„Täna on esimene päev Beko Europe’i teekonnal, mille eesmärk on tagada säästev eluviis igas Euroopa kodus. Oma vastavaid tegevusalasid ühendades saavutame mastaabi. Nüüd peame väsimatult töötama selle nimel, et see mastaap teeniks meie klientide ja tarbijate huve. Oleme vastutustundlik partner tööstusele ja tarbijatele, kasutades aktiivselt oma turuliidripositsiooni, et tõsta standardeid, suurendada tõhusust ja edendada innovatsiooni parema tuleviku nimel. Mõistes oma klientide ja tarbijate muutuvaid vajadusi, on meie eesmärk viia Euroopa kodumasinatööstus edasi helgema, konkurentsivõimelisema ja keskkonnasäästlikuma tuleviku suunas. Meie erakordsed ja üksteist väga hästi täiendavad meeskonnad on selle eesmärgi saavutamisel otsustava tähtsusega,” kommenteeris tehingut Beko Europe’i tegevjuht Ragıp Balcıoğlu.