Ametist lahkuv Enefit Greeni juht: täitsin ettevõttes kaks endale seatud eesmärki. „Juulist kavatsen puhata“

„Jõudsime nõukoguga kokkuleppele, et täna on ettevõte jõudnud seisu, kus tuleks teine käik sisse lülitada. Meil on väga tugev arendusportfell, mis ootab elluviimist,“ sõnas Kärmas lahkumise põhjuseid. Ta lisas, et midagi kriitilist ega skandaalset ei maksa olukorrast otsida ning ametis jätkab ta veel kolm kuud.