Muuda oma mobiil makseterminaliks ja tee äri just seal, kus on sinu kliendid

Mida terminal mobiilis tähendab? Lühidalt öeldes on tegemist äpiga sinu nutiseadmes, mille kaudu saad oma tooteid ja teenuseid pakkudes võtta kaardimakseid vastu just seal, kus on sinu kliendid, olgu selleks siis laat, ilusalong, restoran, ühepäevapood, trennisaal või messihall.

Kaupmehed on uue lahenduse juba üles leidnud

Kirjastuse Petrone Print tootmisjuhi Tiina Tammeoru sõnul liitus nende ettevõte uue makselahendusega esimesel võimalusel. „Terminal mobiilis püüdis eelmise aasta lõpus kohe meie pilku, kuna olid algamas jõululaadad ja välimüügid ning meie eesmärk oli ostmine oma klientide jaoks võimalikult mugavaks teha,“ selgitab ta.

Tammeoru sõnul võiks mobiiltelefoniga viipemaksete vastuvõtmine olla ideaalne lahendus igale kaupmehele, kes liigub palju ringi või pakub oma tooteid hooajaliselt. „Pole vaja meeles hoida, et makseterminal ikka kaasa saaks – üks vidin vähem! Mobiil on ju alati kaasas. Ning kui oled lahenduse kasutusele võtnud ja esimest korda sisse loginud, siis edaspidi tuleb maksete vastuvõtmiseks vaid äpp käivitada ja oledki kauplemiseks valmis. Piltlikult öeldes on maksete vastuvõtmine ühe kliki kaugusel,“ ütleb ta.

Väiksema tähtsusega ei ole ka kulude pool. „Meie ettevõttel on intensiivne kauplemine seotud hooajalisusega, seepärast sobib väga hästi see, et teenusel puudub kuutasu ja tasume vaid reaalsete tehingute pealt,“ räägib tootmisjuht. Lisaks toob ta välja veel ühe funktsiooni, mis muudab kaupmehe elu mugavamaks: „Lahenduse terminal mobiilis puhul saadab äpp tehingute aruande õhtul ise panka.“

Miks valida terminal mobiilis?

Sobib nii liikuvasse kui ka püsivasse müügikohta.

Töötab nutiseadmes, mis kasutab Androidi tarkvara.

Puudub liitumis- ja kuutasu, tasud vaid tehingutasu 0,99% + 0,02 eurot.

Kuidas hakata kasutajaks?

Esita taotlus ja sõlmi meiega leping. Laadi alla Swedbanki terminal mobiilis äpp. Seadista oma nutiseade maksete vastuvõtmiseks. Saadki hakata kaardimakseid vastu võtma!